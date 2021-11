Meilleures ventes de singles en France: un nouveau sur le podium

Top singles du 24 au 30 mars 2014:

1) Pharrell Williams « Happy » =

2) Clean Bandit feat. Jesse Glynne «Rather Be » =



3) Milky Chance «Stolen dance » +5



Il y a un nouveau 3ème cette semaine, c'est le duo allemand Milky Chance. Ces 2 jeunes hommes ont séduit l'Europe avec Stolen dance, que vous avez pu découvrir dans 100% Ouest avec Ilias. Leur clip dépasse les 20 millions de vus sur internet, et ils seront en tournée dans toute l'Europe ce printemps avec quelques dates en France mais malheureusement pas chez nous.

En 2ème position, ça ne bouge pas avec l'excellent « Rather Be » de Clean Bandit featuring Jesse Glynne. Le groupe anglais a d'ores et déjà battu un record dans son pays avec une position du titre le plus écouté en streaming durant 8 semaines consécutives. Le record précédent était de 7 semaines pour Avicii, Daft Punk et Bastille.

Et puis toujours n°1, le stratosphérique « Happy » de Pharrell Williams !