14118. Caen : Joël Bruneau du Berry à la mairie

Quand Joël Bruneau franchit en tête la ligne d’arrivée du cross de la Prairie en 1989, il est à mille lieux de s’imaginer 25 ans plus tard en maire de Caen. Avant de se trouver à la tête de la capitale bas-normande au soir du second tour des municipales, dimanche 30 mars, le leader départemental de l’UMP a épousé une toute autre vie. Celle de coureur de demi-fond notamment.



“Joël, un travailleur infatigable”

“Après mon diplôme à Sciences Po en 1985, j’ai pu faire mon service militaire au sein de la section sportive de Tours, se souvient le natif de Levroux, aux confins du Berry et de la Touraine. Je pouvais m’entraîner deux fois par jour et c’est là que j’ai progressé.” Alors que ses temps sur 1 500 et 5 000 mètres l’invitent à côtoyer l’équipe de France, il s’estime trop juste en droit administratif pour entrer à l’Ecole nationale de l’administration (ENA).

“Joël est un travailleur infatigable, issu de la terre du Berry, qui sait réfléchir et creuser des trous”, dit de lui le Caennais Martial Fesselier, l’un de ses proches amis. Les deux hommes se rencontrent lors d’un stage à Font-Romeu. Martial Fesselier prépare ses seconds Jeux olympiques, ceux de Séoul en 1988, pendant que Joël vise les compétitions nationales. “Je me souviens de sa très grande ouverture d’esprit et de son abnégation, qu’il a gardées. S’il dit qu’il baissera les impôts de 1% par an, c’est qu’il a étudié pour savoir comment s’y prendre, et il le fera !”



Marqué par Giscard

Les deux hommes se retrouvent ensuite définitivement des années plus tard dans l’agglomération caennaise. En 1989, Joël Bruneau, toujours athlète, rejoint l’US Normande à Mondeville pour suivre son entraîneur. Installé à Hérouville, il fait la connaissance du député Francis Saint-Ellier qui lui promet de l’embaucher comme assistant parlementaire s’il est réélu aux législatives de mars 1993. Les Caennais lui font confiance. Joël Bruneau continue donc d’affûter ses armes, après une première expérience de 1987 à 1989, comme “nègre” auprès d’un autre député, Jean Royer, à Tours.

Mais la connexion avec la droite française a commencé bien avant. Il n’a que 11 ans quand en 1974 il s’intéresse à la campagne présidentielle. Ses parents votent Giscard. L’éducation se fait en milieu rural, à quinze dans une même classe. Après la sonnerie, le sport déjà et les jeux de société avec son frère cadet occupent les fins de journée, sans oublier les interminables discussions avec son arrière-grand-père. Passé 12 ans, c’est l’appel du champ. “Il y a toujours quelque chose à faire à la ferme”. Son frère conduit le tracteur, pendant qu’il charge la paille dans la remorque. Des travaux de la terre, le nouveau maire de Caen en a gardé quelque chose. Avec sa femme Catherine, il n’est pas rare de les voir passer leur temps libre à jardiner. A bricoler aussi. “C’est pas sûr que nous puissions nous y remettre de sitôt”, prévient celle qui sait les prochaines semaines chargées.



Une stabilité familiale qui compte

“D’entrée de jeu, il était clair entre nous que nos activités professionnelles prendraient beaucoup de temps”, complète celle qu’il juge essentielle à son équilibre depuis 24 ans. Équilibre auquel participent leurs trois enfants. “Cette stabilité m’a renforcé”, confirme Joël Bruneau qui n’a pas toujours travaillé dans l’hémisphère politique ou sportif.

Après avoir été directeur de cabinet à la présidence du conseil régional sous René Garrec, il entre à la Caisse d’Epargne en 2004, suite aux élections régionales perdues face à un certain Philippe Duron. Le calcul mûrit sa pensée politique, lui qui suit de très près pendant huit années les finances locales des collectivités, en tant que directeur du secteur public et social. A 50 ans, un nouveau chapitre, un de plus, peut désormais commencer.





Repères

Itinéraire > Né dans l’Indre en 1963, Joël Bruneau a démarré sa carrière professionnelle à Tours, avant de rejoindre Hérouville et le Rosel. Depuis août dernier, il habite à Caen.

Etudes > Après l’obtention d’un Bac B, économique et social en 1980, il étudie le Droit jusqu’en licence. Il complète ses études par deux années à Sciences Po Paris.

Athlète > 6e sur 5 000 m aux France 1990. Vainqueur des 16 km d’Alençon-Médavy (50’37) en 1987, ainsi que du cross de la prairie à Caen en 1989.

UMP > En 2008, alors ancien adhérent de l’UDF (Parti républicain), il devient président du comité départemental Calvados de l’UMP. En 2010, il est élu conseiller régional.