Sortir dans l'Orne: jeudi 3 avril

La fête de la Normandie se tient ce week-end à Argentan.Un nouveau rendez-vous avec les trésors de la région comme l'élevage, la gastronomie, les traditions,... De nombreuses animations seront proposées pendant ces deux jours. L'entrée est gratuite.

Pour la première fois, Tendance Ouest organise un grand concours de dessin de presse : 1400 euros de cadeaux. 1er, 2ème et 3ème prix : Un week-end au Grand Domaine de Bagnoles de l’Orne. Hébergement, petit déjeuner et pass’activités inclus, pour 2 personnes. Retrouvez une émission spéciale dessinateurs de presse ce jeudi entre 12 et 13h sur Tendance Ouest. Vous aimez croquer, esquisser… Alors dessinez-nous "la liberté d’expression". Envoyez votre dessin sur notre site www.tendanceouest.com avant le 28 avril et votez pour votre dessin préféré.

Sevane et Manu sont en concertce vendredi soir à Saint-Hilaire-sur-Risle avec l'asso la classe. Ils explorent compositions et reprises piochées dans le répertoire des musiques populaires (de la Java au Blues, du Klezmer au Fado) n’hésitant pas à y intégrer des instruments ethniques. L'accordéon de Sévane et l'harmonica de Manu distillent des parfums anciens que l'on croyait perdus de nos mémoires. L'humour de Manu tient sous contrôle la délicieuse mélancolie qui s'épanche et envahit les coeurs. Ce sera à 21h.