Paul Weller, dernier nom du festival Beauregard 2014

C'est le dernier artiste à rejoindre la programmation 2014 du festival Beauregard, remplaçant au pied levé le groupe Madness, qui s'est décommandé : Paul Weller, à l'origine des groupes The Jam et The Style Council, a marqué les années 80 de son pop-rock à l'ancienne. En 2012, le très classieux dandy sortait son 11e album, Sonik Kicks, qu'il viendra présenter, accompagné très probablement de ses grands classiques, samedi 5 juillet dans le domaine de Beauregard pour une unique date en France.