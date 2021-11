Steph, ses cop’s et leur brocante !

Le bouche à oreille fonctionne rapidement. A Noël, 600 membres ont déjà rejoint le réseau. Un an plus tard, ils sont 2 500 à être devenus adeptes ! “C’est devenu une passion”, raconte Stéphanie Sobieski. Aidée de deux amis, Benoit Vincent et Fabienne Ménard, la jeune femme décide de lancer son propre site de petites annonces pour vendre, donner et acheter autour de chez soi. “Tout est gratuit. Et nous ne cherchons surtout pas à imiter Le Bon Coin”. Volontairement girly, “La Brocante de Steph et ses Cop’s” respire la convivialité. “Il y a une messagerie instantanée. Nous organisons régulièrement des événements... Bref, c’est une grande famille !”

Pratique. www.la-brocante-de-steph.com