Ce soir OM - SM Caen, l'avis de Nicolas Seube

D'ailleurs, le calendrier des Caennais n'est pas des plus aisés, puisqu'au cours des cinq premières journées, ils affrontent quatre des équipes classées dans les cinq premiers la saison dernière : soit Marseille donc, Lyon, Montpellier et Auxerre. Et dès la septième journée, ils recevront un cador du championnat, avec la venue des Girondins de Bordeaux. Pour le capitaine des Rouge et Bleu, Nicolas Seube, estime de toutes manières que "les 38 journées seront coriaces".





Pépins physiques dans l'axe

Le déut de saison caennais s'annonce d'autant plus délicat à gérer que les dirigeants malherbistes ne sont pas parvenu à étoffer un effectif très restreint. Sur le front de l'attaque, Youssef El Arabi semble bien seul. Son coéquipier Kandia Traoré aura beaucoup de choses à prouver au plus haut niveau. Et déjà contre Marseille, l'entraîneur Franck Dumas doit composer avec un groupe amputé de plusieurs éléments. Ses ailliers Romain Hamouma et Rajiv Van la Parra sont supendus. Dans l'axe de la défense, les tours de contrôle Branko Lazarevic et Grégory Leca sont blessés pour au moins dix jours encore





Bonus audio : le capitaine caennais, Nicolas Seube, donne son avis sur le début de saison chargé de son équipe.