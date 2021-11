Samedi le skate est à l'honneur à Coutances

Le Mauna Kea, l'Office de la jeunesse de Coutances et la scène skate coutançaise organisent un contest de skate samedi après-midi.

Une compétition divisée en 2 catégories d'âge : les - de 16 ans et les 16 ans et +. Il y aura également un run Best Tricks prévu pour permettre aux riders de réaliser leur plus belle figure. La notation et les critères de jugements seront établis par les jeunes en charge du développement de l'évènement.

Pour vous inscrire rendez-vous au skate park à partir de 13h00. Chaque participant gagnera un lot offert par Avenue de la Glisse, Bud Skateshop, Mauna Kea et Quai des sports.