Découvrez le nouveau titre de Maude ce mercredi soir dans 100% Ouest

La Cannoise de 26 ans a participé à la 5ème saison des "Anges de la téléréalité" ce qui lui a permis de montrer au grand public qu'elle possède un véritable talent vocal.

Son premier single "Love Is What You Make Of It" a été un véritable succès l'été dernier en se placant premier des téléchargements. Après son deuxième single "Love Not Money", Maude dévoile une chanson inédit "Cool" à découvrir ce soir dans la playlist 100% Ouest à partir de 20h00 sur Tendance Ouest.

Futur tube de l'été ? Une chose est sûre l'été sera "Cool" avec Maude