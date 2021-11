Trois personnes sauvées de la marée montante à Ouistreham

Le CROSS Jobourg a immédiatement déployé sur zone l’hélicoptère de service public EC-225 de la Marine nationale basé à Maupertus avant de compléter le dispositif de sauvetage par la vedette de la SNSM de Ouistreham. Le CODIS 14 a, quant à lui, envoyé deux moyens nautiques légers des pompiers de Courseulles-sur-Mer et de Périer-en-Auge ainsi qu’un véhicule de secours aux victimes (VSAV) de Ouistreham.



Rapidement localisées par l'hélicoptère, les trois personnes ont été hélitreuillées et déposées saines et sauves au pied du phare de Ouistreham par l’EC-225 de la Marine nationale. Elles ont ensuite été prises en charge par les pompiers afin de vérifier leur état de santé. Les résultats ayant été satisfaisants, les trois personnes ont pu rentrer à leur domicile vers 22h15.