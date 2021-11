Réouverture des Muséales de Tourouvre ce mardi 1er avril

La grande nouveauté 2014 est l’acquisition d’un grand tipi traditionnel. Monté à la fraîcheur le 12 mars, il restera sur la pelouse des Muséales jusqu’en novembre. S'y tiendront toutes les animations consacrées aux plus jeunes (atelier, conte, maquillage, …).



Fort de son succès, le Temps des sucres aura lieu pour la 6ème année le dernier dimanche d’avril, le 28. On retrouvera tous les ingrédients d’un Temps des sucres réussis : Tire sur glace (sucette au sirop d’érable glacée), promenade en attelage percheron, structure gonflable pour les enfants, marché "Artisanat et Terroir", cours de cuisine, concours de desserts sur le thème "Sirop d’érable et agrumes", spectacle musical de Simon Genest et ses musiciens, restauration québécoise (poutine et pancakes)…

Trois nouveautés pour cette session : un grand tipi accueillera les animations pour enfants (atelier tipi, contes et légendes amérindiens de Marlou, jeux de la ludothèque, maquillage indien), une tombola permettra aux visiteurs de gagner des lots offerts par nos exposants ; et enfin les pompiers tiendront un stand d’information et de démonstration toute la journée.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Retrouvez le programme des animations à venir sur www.hautperche.fr

Ecoutez Sophie Vaillant du musée nous parler de ces animations: