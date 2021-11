Rouen : la semaine du développement durable chez Ikea

Samedi 5 avril 2014 à 15h, les clients du magasin IKEA de Rouen pourront apprendre à cuisiner avec peu d’eau et en faisant un minimum de déchets alimentaires.

Au magasin Ikea situé à Tourville-la-Rivière, ils pourront également déguster les bouchées préparées sur place et voter pour Samia du blog culinaire "Sammijote" qui participera au concours lancé par l'enseigne à 29 blogueurs culinaires. Pendant trois heures, les blogueurs devront réaliser à partir d’un panier imposé de produits de saison, 50 bouchées, toutes les heures, en générant un minimum de déchets alimentaires. Ceux-ci seront accompagnés d’une équipe de 2 personnes composée d’un collaborateur IKEA et d’un lecteur de son blog, qui réalisera 3 recettes.

Goûter et juger

Les clients présents en magasin pourront assister à la création des recettes, goûter et juger chaque bouchée à l’aide de cartons vert et rouge pour définir un pourcentage de "satisfaction client". Enfin, les 5 chefs blogueurs ayant obtenu le meilleur pourcentage seront ensuite départagés en finale par Chef Damien, qui conseille les internautes de 750g.com. Il jugera l’esthétique, l’originalité et le respect des critères relatifs au développement durable.