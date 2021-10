Entre ciel et mer, l'arc en ciel de l'Evangile s'est donné à voir ! Zoom sur l'été 2010 avec Mgr Lalanne....

Entre ciel et Mer l'Evangile s'est aussi mis aux couleurs estivales avec les nombreux pélerinages, fêtes de la mer à St Vaast, Granville et Chausey. Les festivals au Mont St Michel, aux abbayes de Savigny et de la Lucerne. Une belle symphonie de couleurs et de musiques.... écoutez les commentaires de Mgr Lalanne -évêque du diocèse de Coutances et Avranches- sur cet été 2010...