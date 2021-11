La rentrée des diocéses de Bayeux-Lisieux et Coutances-Avranches

EDUQUER ET EVANGELISER



Voici le temps de la rentrée. Il y a la rentrée des parents mais aussi celle des enfants. Beaucoup d'adultes vont se mobiliser dans l'Eglise diocésaine pour accueillir les enfants dans les groupes de catéchèse. C'est l'occasion de porter ces adultes dans la prière car leur mission est difficile. Combien disent la difficulté de proposer la foi dans un contexte qui n'est pas porteur. Et pourtant cette mission est essentielle car ce seront souvent les seuls chrétiens que rencontreront ces enfants et parfois même les seuls adultes avec qui ils pourront parler. Les catéchistes sont aussi des éducateurs et les évangélisateurs de notre temps.



Eduquer On raconte qu'au temps de la fondation de Rome, il y avait des bergers qui faisaient paître leurs troupeaux en dehors de la ville. On les appelait : Des educatores en latin, ce qui signifie littéralement des éducateurs. Le verbe éduquer vient sans doute du latin " educere " qui signifie " conduire hors de ". Pour nous permettre de comprendre ce que veut dire ce verbe, il suffit de penser à un autre verbe " seducere " qui veut dire " séduire " au sens de ramener à soi. (....) (...) Eduquer, c'est dire à l'autre que nous l'aimons mais pas de n'importe quel amour. Je pense ici à ce que disait Sainte Thérèse d'Avila : " Ton amour sans exigence me diminue

Ton exigence sans amour me décourage

Ton amour exigeant me grandit ".

(....) Au nom du diocèse je tiens ici à dire toute ma reconnaissance pour les catéchistes ou animateurs d'aumônerie qui recommencent cette nouvelle année pastorale avec courage et conviction. † Jean-Claude BOULANGER (Evêque de Bayeux- Lisieux éditorial église de Bayeux -Lisieux Sept. 2010)



La mission éducative : croire, espérer, aimer (éditorial de Mgr Lalanne Sept. 2010 Revue église dans la Manche)

Nous connaissons les campagnes « Noël autrement » ou « l'été autrement ». Pourquoi ne pas proposer en septembre « la rentrée autrement » ? Ce serait une rentrée plus proche des autres, plus attentive à ceux qui nous entourent, une rentrée éducative préparée à transmettre l'héritage du bonheur de suivre le Christ et d'approfondir peu à peu sa Parole.



(....) Je pense particulièrement aux personnes qui, dans la Manche, sont engagées dans cette mission : parents et grands-parents, enseignants et éducateurs, catéchistes, animateurs d'aumônerie et de mouvements de jeunes... Tous, différents, ils animent des lieux éducatifs très variés.

(...) Au coeur même de l'acte éducatif opèrent les trois verbes majeurs de la foi chrétienne : croire, espérer, aimer, cette trilogie de verbes d'action, constitutive de toute démarche chrétienne.

Alors, bonne année éducative et pastorale ! Bonne rentrée à tous !

+ Stanislas LALANNE

Evêque de Coutances et Avranches