Sortir dans le Calvados : mardi 1er avril

Le salon forme et bien-être fait son retour vendredi, samedi et dimanche au Centre de Congrès de Caen. Une centaine d'exposants seront réunis pour vous aider à prendre soin de votre corps et de votre santé. Le salon sera ouvert de 10h à 19h, l'entrée est de 4€.





Ce mardi soir les lionnes Conquérantes de Mondeville affrontent Tarbes pour la 24ème journée de ligue féminine de basket. Les normandes sont 11èmes, à 1 point des sudistes. Rendez-vous à 20h à la halle Bérégovoy.





Il y a du jazz ce mardi soir à Caen. Créé au début des années 90, le trio Medeski Martin and Wood s’est forgé une réputation planétaire en proposant une musique accrocheuse qui fusionne musique latine, punk, musiques de tradition écrite occidentale, jazz, gospel, free, électro, folk…C'est à l'auditorium Jean-Pierre Dautel à 20h à Caen.





Et puis ce mardi soir, c'est James Blunt qui viendra charmer le zénith. Il reste quelques places si vous n'avez pas eu le temps de réserver vos billets ou de gagner avec nous la semaine dernière. Le concert commence à 20h30.