76402. A Malaunay, le gérant du bar gaze le braqueur

En début d'après-midi, un homme cagoulé, muni d'un casque de moto et de gants, entre dans le bar et menace le gérant, derrière son comptoir, avec une arme de poing. Le commerçant recule puis se retranche dans son arrière-boutique. Le braqueur en profite pour se servir dans la caisse. Mais, alors qu'il est en train de prendre l'argent, le gérant revient avec un pistolet d'alarme et tire des cartouches de gaz lacrymogène sur son agresseur, qui doit prendre la fuite. Avec tout de même quelques billets en main. La brigade criminelle de la Sûreté départementale a été chargée de l'enquête.