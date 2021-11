76540. Caudebec-lès-Elbeuf : il s'exhibe devant un enfant de 5 ans et sa mère

Une femme de 48 ans et une petite fille de 5 ans marchent dans la rue ce samedi 29 mars quand un fourgon passe devant elles puis stationne sur un parking quelques mètres plus loin. Quand les deux piétons parviennent à la hauteur du fourgon, elles y voient un homme s'y masturber en les regardant. La victime prévient immédiatement la police. Une fois interpellé, l'exhibitionniste, un homme de 25 ans habitant Saint-Pierre-lès-Elbeuf, nie toute masturbation. "Je me grattais", aurait-il assuré.