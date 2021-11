76540. Union de la droite : Patrick Chabert vide son sac

"Je suis triste pour Rouen et pour les Rouennais dans la mesure où ces résultats vont faire que pendant six nouvelles années nous allons avoir la majorité écolo-socialo-communiste à la tête de cette ville et qu'elle n'en a pas besoin." Après ce constat de circonstances et cette attaque attendue sur les vainqueurs du jour, Patrick Chabert en est venu aux problèmes à la droite : "Je regrette que l'on n'ait pas réalisé la fusion comme je l'avais escomptée dès le début puisque le centre devait prendre la tête de liste à Rouen. Je pense qu'avec un centriste en tête de liste, nous aurions fait un bien meilleur résultat."

Quand nous avons rencontré Patrick Chabert, il n'avait pas encore eu Jean-François Bures au téléphone. "Je vais lui dire qu'il a été dommage de ne pas nous avoir écoutés plus tôt."

Patrick Chabert promet une équipe UDI "soudée" pour les six années à venir.