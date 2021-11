76540. Basket / Pro B : le SPO Rouen respire mieux

Si les Rouennais doivent se frotter ce vendredi 28 mars au 2e du championnat, Châlons-Reims, ils le feront avec le moral au beau fixe puisqu’ils restent sur trois victoires consécutives dont la dernière en date sur le parquet de Poitiers (67-80) samedi 22 mars.

Rouen vainqueur au match-aller

En outre, les Rouennais pourront compter sur un ascendant psychologique sur leur adversaire du soir, grâce à leur victoire lors du match aller (15e journée), disputé fin novembre (89-96). De son côté, le club de Châlons-Reims traverse une passe difficile puisqu’il s’est incliné lors de la précédente journée face à l’avant-dernier du championnat, Orchies, sur le score serré de 75 à 77.

Avec un effectif qui se révèle un peu plus équilibré qu’avant grâce aux dernières arrivées de Marvin Phillips et Justin Tubbs, les joueurs de Laurent Sciarra pourront tenter crânement leur chance et s’éloigner encore un peu plus de la zone rouge. Mais encore faut-il faire sauter le bouchon des Champenois. Réponse ce vendredi soir.

Pratique. SPO-Rouen - Châlons-Reims, 36e journée de Pro B, vendredi 28 mars, au Kindarena.