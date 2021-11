A quelques heures de la clôture de la campagne de ces élections municipales, trois des cinq plus grandes villes du Calvados ont déjà déterminé leur maire au premier tour : il s'agit d'Hérouville Saint-Clair, Bayeux et Vire. La capitale régionale, Caen, verra elle s'affronter dans un duel classique le maire socialiste sortant Philippe Duron, porte-drapeau d'une "gauche rassemblée", et le candidat UMP allié aux centristes, Joël Bruneau. Enfin, dans la deuxième ville du département, Lisieux, la situation est nettement différente, et a comme un air de déjà vu... Cyril Crespin nous résume l'enjeu de ce deuxième tour :

Municipales 2014 : la situation à Lisieux Impossible de lire le son.