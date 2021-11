76540. La crêperie Mont-Saint-Michel, petit goût de paradis normand

Riches en saveurs

Ce vendredi midi, je me laisse tenter (tout comme mes voisins) par le menu à 11€. Celui-ci inclut une galette, une crêpe sucrée, une boisson (jus de fruits, eau, cidre ou encore rosé sont à la carte) ainsi qu’un café. Je choisis la galette du jour, garnie d’œuf, de jambon, de fromage et de tomate. La galette arrive bien fumante, et ultra garnie. Un véritable délice gustatif ! Du côté de mon voisin, c’est la “Vire” qui fait chavirer son palais. Remplie d’andouille et de moutarde, il semble se régaler. “Je prends souvent celle-ci, elle est délicieuse”, me confie-t-il.

Depuis 18 ans, les patrons s’essayent à réaliser des crêpes goûteuses, et c’est réussi ! On se laisse tenter par la beurre-sucre et la caramel au beurre salé en dessert. Faites maison ? A n’en pas douter. Loins d’être déçus par la fin de notre repas, nous repartons la peau du ventre bien tendue et ravis d’avoir découvert cette bonne adresse.

Pratique : Crêperie Mont Saint Michel, 6 rue des Augustins à Rouen. Tél. 02 35 88 18 78