76540. Rouen : le coeur de la métropole reste rose

Plusieurs communes bastions du PS ont même réélu ou élu leur maire dès le premier tour. A Petit-Quevilly, l’excellent score du FN n’a pas empêché la réélection de Frédéric Sanchez, le président de la Crea, par ailleurs candidat à sa succession à ce poste et donc à celui de futur président de la Métropole. A Grand-Quevilly, la liste de Marc Massion (et Laurent Fabius) atteint 75 % des voix. Elbeuf, Canteleu, Maromme, Malaunay, Déville... Dans toutes ces communes centrales de la Crea, le PS passe du premier coup, sans encombre. “Cette stabilité des exécutifs communaux témoignent de la confiance de nos concitoyens envers leurs élus locaux, a réagi Frédéric Sanchez. Les résultats du premier tour permettent d’ores et déjà de commencer à travailler à la constitution d’une majorité au Conseil de la Crea”.

Le PCF et ses bastions

Il faudra noter que, dans ses “terres”, le Parti communiste a lui-aussi conservé sa quasi-hégémonie. A Saint-Etienne-du-Rouvray, Oissel ou encore Grand-Couronne, le rouge domine toujours.