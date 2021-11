Caen construit ses bâtiments d'avenir (PHOTOS)

Le Mois de l’architecture contemporaine mettait en mars à l’honneur les réalisations innovantes de l’agglomération caennaise. Parmi elles, quatres bâtiments de grande ampleur, dont les chantiers restaient discrets jusqu’à présent, font désormais poindre leurs lignes avant-gardistes au-dessus de la ligne d’horizon. Le premier à ouvrir ses portes sera le stade nautique, dont la première phase doit être achevée fin avril, avec deux mois de retard. Le public découvrira alors la nouvelle entrée, tournée face à la Prairie et le nouveau bassin couvert de 25 mètres. Pour le moment, les ouvriers s’affairent dans toules les salles du futur bâtiment.

“Le planning est très, très serré !”

“Nous sommes bientôt à mi-chemin du chantier. Faïences et peinture représentent le gros du travail qu’il reste à faire avant l’ouverture. Ensuite, on pourra lancer la deuxième tranche : la réhabilitation du bassin olympique de 50 mètres et la construction d’un nouveau hall et trois bassins de petite et moyenne profondeur”, résume Bruno Besnard, chargé de l’opération à l’agglomération Caen la mer.Comme ce dernier bâtiment, que les architectes Jean Guervilly et Thomas Bernard ont voulu épuré et aux facades transparentes, la future bibliothèque multimédia, sur la presqu’île, brillera par sa stature de verre. Des plaques de 6 mètres seront installés tout autour du premier étage, dont le plancher est sur le point de s’achever. La toute première d’entre elles vient d’arriver sur le chantier pour être testée en conditions réelles. “L’architecte va ainsi pouvoir peaufiner ses choix de couleur”, explique le chef de chantier Christophe Lehodey. Les sols de l’intérieur restent aussi à préciser. Fin avril, les éléments de la charpente métallique seront assemblés. “Le planning est très serré. Le bâtiment doit être livré le 22 février 2016”. Le chantier de la future croix de la presqu’île compterait actuellement... trois petits jours de retard.

260 poteaux de béton blanc

A une centaine de mètres de là, un autre chantier, quoique moins impressionnant, bat son plein. Une trentaine de compagnons œuvrent à l’édification du futur palais de justice de Caen. Lui offre déjà aux curieux un bon aperçu de sa future allure : 260 poteaux de béton blanc, l’une des caractéristiques les plus remarquables de son architecture cubique, viennent d’être posés tout autour de la façade. “C’est l’un des points techniques singuliers de ce chantier. Mais ce n’est pas le seul !”, ajoute le maître des opérations, Emmanuel Coutance. A suivre : la pose, début avril, de la charpente. “Le bâtiment sera clos et couvert fin août.” Le gros œuvre s’achève : 4 000 m3 de béton ont été coulés. Un bureau témoin, au 2e étage, vient aussi d’être livré par le concepteur-réalisateur Sogea : il préfigure l’aspect intérieur des locaux à terme. Ce sera en juillet 2015. Quelques mois plus tôt aura déjà été livré après 23 mois de travaux, le monumental futur “pôle de formation santé”, au nord du CHU. Mais c’est dès cette rentrée 2014, en septembre, que doivent d’abord y ouvrir la fac de médecine, ses immenses amphithéâtres, l’école de sages-femmes et la merveilleuse bibliothèque aux airs de cathédrale de nouvelle génération. “Le gros morceau, les plafonds des amphis et les différents câblages, est terminé”, sourit Laurence Burlan, qui suit le chantier pour le Conseil régional. “Il ne reste presque que du détail !”

Ces quatre bâtiments à l’architecture prestigieuse devraient, à terme, donner de Caen une image moderne et audacieuse. A moins que ce ne soit celle d’une ville qui vit au-dessus de ses moyens...

Chantiers de taille

Les futurs bibliothèque multimédia, palais de justice, stade nautique et pôle de formation santé représentent un coût de construction total de 127 millions d’euros, assumé par l’Etat et différents échelons des collectivités territoriales.

Vision d’avenir

Les architectes de ces bâtiments en construction ont chacun leur vision. Mais la mode est à la transparence, à la luminosité, aux formes novatrices et épurées.

Quatre, bientôt cinq

Un cinquième chantier d’ampleur démarre d’ici quelques semaines sur la presqu’île : la future Maison de la recherche et de l’imagination, portée par l’association de vulgarisation scientifique Relais d’sciences, sera une tour de 30 mètres de haut surplombée d’un dôme. Le permis de construire vient tout juste d’être validé.