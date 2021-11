Tout ce week-end, c'est la 8ème convention Histoire de jouer qui se déroule au centre d'animation de la prairie à Caen. Rendez-vous samedi et dimanche dès 10h pour profiter de toutes ces animations. Inscrivez vous dès maintenant pour les jeux de rôles et la soirée enquêtes sur www.association-ephemere.org





Vous connaissez sûrement Octobre rose, la lutte contre le cancer du sein. Il y a aussi Mars bleu, contre le cancer colorectal. A cette occasion, vendredi après-midi, randonnée pédestre de 8 kms à Villers sur mer . Elle sera suivie d'un goûter-information sur le dépistage et la prévention de ce cancer . Des médecins du CHU de Caen, du Centre François Baclesse et l'Association Mathilde, seront présents lors de la randonnée et répondront aux questions des randonneurs lors du goûter-information.

Réservation obligatoire à l'espace social cancer du CHU de Caen : Tél. 02.31.06.43.99





Aujourd'hui jeudi, 3ème étape du Tour de Normandie! Les coureurs s'élanceront d'Elbeuf en Seine Maritime à Argentan dans l'Orne. L'étape fera 162km. Suivez la course cet après midi sur Tendance Ouest avec des points à 14h et 15h et pour l'arrivée entre 16h et 17h!







Sortir dans le Calvados : jeudi 27 mars