Rouen : un mois de travaux sur la RN28, attention aux bouchons

"Les derniers diagnostics effectués sur ce réseau ont fait apparaître une usure des infrastructures rendant indispensable une réhabilitation à court terme : des travaux ont ainsi été entrepris, en deux phases, la première ayant eu lieu au printemps 2013, explique la Direction interdépartementale des routes Nord-ouest (Dirno), qui a en charge cet axe. La seconde phase des travaux débutera le 31 mars".

Deux phases sont programmées :

Du 31 mars au 18 avril 2014 : rénovation de la chaussée, de l’étanchéité et remplacement des joints de chaussée du demi-ouvrage d’art gauche (nord) du pont de la TCAR ;

Du 18 avril au 04 mai 2014 : rénovation de la chaussée et de l’étanchéité du demi-ouvrage d’art gauche (nord) du pont de Martainville.

A quelles perturbations de la circulation doit-on s'attendre ?

Réalisés "hors circulation", les travaux de la première phase (31 mars-18 avril) vont nécessiter un basculement total du sens de circulation, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. "La principale gêne prévisible sera due au basculement : il y aura des risques de remontées de file sur la RN28, dans le sens nord-sud (circulation maintenue dans le tunnel, sur une seule voie), annonce la Dirno. Concernant le sens de circulation sud-nord, le trafic s’écoulera de manière ordonnée grâce à la neutralisation d’une voie depuis l’insertion de la bretelle AVIA ; néanmoins des ralentissements seront à prévoir, principalement aux heures de pointes. D’autres gênes seront en outre prévisibles au niveau de l'accès RN28 depuis la bretelle de Grieu qui sera fermée, les usagers étant redirigés vers le rond-point Saint-Hilaire" et "de la sortie Saint-Hilaire depuis la RN28 (qui sera fermée), les usagers étant déviés via la sortie TCAR puis renvoyés par la RN31 donnant accès au rond-point Saint-Hilaire."

Lors de la deuxième phase (18 avril-4 mai), les travaux seront toujours réalisés hors circulation et sous basculement total du sens nord-sud. Elle aura lieu en période de vacances scolaires. "L'impact du basculement sur la circulation devrait rester minime à l’exception du dimanche soir", estime la Dirno.

A noter que la circulation dans le tunnel de la Grand'Mare se fera sur une seule voie dans le sens nord-sud.