Le festival de musique militaire cherche des bénévoles

Le Tattoo de la Liberté, festival international de musique militaire, se déroulera en Normandie du 2 au 9 juin prochains. Il réunira plus de 500 musiciens issus de 9 pays. Au programme des festivités : spectacle inédit donné au Zénith de Caen les 7 et 8 juin à 20h et le 9 juin à 15h. Une parade de tous les ensembles est également prévue dans les rues de Caen le 8 juin à 15h.

Pour aider à l’organisation de ce grand rassemblement, le festival recrute 200 bénévoles disponibles du 2 au 10 juin dans la région de Caen. L’objectif est d’assurer le meilleur accueil au public et aux musiciens. La prochaine réunion d’information est organisée lundi 31 mars à 20h30 à la Maison des Associations de Caen située 7 bis rue Neuve-Bourg l’Abbé.



Les missions offertes aux volontaires sont nombreuses : accueil, sécurité, manutention, secrétariat, merchandising, accompagnement des chefs de musique, relations internationales, conduite de véhicules… La maitrise de l’anglais est souhaitable pour certaines missions.



Renseignements complémentaires et inscriptions sur le site internet : www.tattoodelaliberte.com