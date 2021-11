Alex Hepburn s'ajoute à la programmation du Festival Papillons de Nuit 2014

Les organisateurs du festival Papillons de Nuit ont dévoilés ce mardi 25 mars une nouvelle tête d'affiche à la 14ème édition du festival en l'honneur d'Alex Hepburn. L'écossaise s'est fait révélée du grand public avec son tube "Under" (plus de 17 millions de vues sur Youtube) extrait de son album "To Gether Alone". Originaire de Londres, la chanteuse a vécu plusieurs années en France avant de se consacrer entièrement à la musique.

27 ans seuleument, Alex Hepburn est déjà comparée à Janis Joplin et se produit sur les scènes du monde entier. Alex Hepburn complète donc la programmation du Festival Papillons de Nuit où l'on retrouvera Stromae, David Guetta, Fauve, Gaëtan Roussel, -M-, Cats On Trees et plein d'autres. Festival qui se tiendra du 6 au 8 juin à Saint Laurent de Cuves, un événement avec Tendance Ouest !