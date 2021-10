Sortir l'été en Basse Normandie du samedi 31 juillet

Aujourd'hui c'est la 13ème édition de la grande cavalcade de Donville les Bains. 20 chars silloneront les rues de Donville aux côtés de 7 groupes musicaux. Le défilé aura lieu de 21h à 23h et laissera place à un grand bal place de la mairie animé par le groupe « Jet Blast ». Départ à 21h route de Coutances.



Aujourd'hui et demain , c'est la 23ème foire aux fromages à Livarot. De nombreuses animations sont prévues dans les rues et un podium dédié. 80 exposants vous présenteront des produits du terroir. Il y aura aussi le traditionnel concours du plus gros mangeur de Livarot dimanche après – midi. Et cette année, la fromagerie Graindorge fêtera ses 100 ans en essayant de battre son propre record du monde du plus grand livarot, qui faisait 100kg la dernière fois. Il sera distribué à la foule le dimanche, après la pesée.

Aujourd'hui, réunion hippique à l'hippodrome de Graignes. Et en plus 2 musiciens, une pianiste et un clarinettiste, s'y produiront à partir de 20h.

Grande soirée dîner-cabaret Russe à Isigny sur mer. Chants, danses et gastronomie traditionnelle russe seront à l'honneur. C'est à l'occasion de l'année France-Russie. Le début est fixé à 20h.



Demain à Granville, et jusqu'à mercredi, c'est la coupe Soisbault, le championnat d'Europe par équipes des juniors filles (-de 18 ans).



Enfin ce soir, match amical entre Caen et Rennes à Ouistreham. Vous avez pu gagner vos places dans le grand plongeon sur Tendance ouest. C'est à 18h au stade Philippe Kieffer.



Spectacle son et lumière ce soir près de Ste Mère Eglise. « Les chemins de la liberté racontent la libération de 1944 en musique avec des centaines de figurants et des effets pyrotechniques. Ce spectacle de Jean Goujon vous est proposé gratuitement à 20h30 à St martin de Varreville.



C'est la fête de la mer à Cabourg et Dives sur mer ce week-end. Toute la journée sur le port de Dives sur mer, exposants de produits régionaux et artisanaux, animations pour petits et grands, musique écossaise, spectacle de rue. A 21h au Port Guillaume, récital de chants marins.

Et dimanche à 14h, régate de Guillaume. Inscription au Cabourg yacht Club au 02 31 91 23 55.



Bossa Nova à venir écouter à la Fabrique à Lion sur mer. C'est à 19h et c'est gratuit.



Demain c'est la polynormande! La 30ème édition de cette course cycliste de 157 km partira d'Avranches pour arriver à St Martin de Landelles. Ce matin les bons week-ends étaient en direct d'Avranches pour l'occasion. Nous vous avons fait gagner vos pass VIP toute cette semaine dans le grand plongeon. Le départ est donné demain à 13h.



The Rabeats, tribute to the beatles, c'est au centre international de Deauville à 21h.



Enfin un conte naturaliste « comme un oiseau migrateur » vous est proposé à St Laurent de terregatte. La participation est libre, c'est à 18h30 et 21h à la Roche qui boit.