Dans l'Orne il ne reste que 4 villes de plus de 1000 habitants, où il y aura un second tour : Alençon, Domfront, Vimoutiers, et Longny-au-Perche. A Vimoutiers, où le maire sortant Guy Romain est arrivé en tête dimanche soir avec 48,32%, ce sera bien une triangulaire, dimanche prochain.

La liste de Patrick Monnier indiquait ce lundi soir 24 mars se maintenir, "par respect pour les électeurs qui nous ont fait confiance."