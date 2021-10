Subles : il frappe sa femme pendant des mois

Pourtant, il est jugé pour violences répétées sur sa femme du 1er février au 30 juin.

La découverte des faits s'est opérée par hasard, lorsque les gendarmes sont venus au domicile du couple signifier un document à la femme. Lorsqu'elle a ouvert la porte, elle était manifestement couverte de bleus, le visage marqué. Lors d'un examen médical, les hématomes révèlent qu'elle a été frappée à de multiples reprises : gifles, coups de poings, voire “descente forcée d'escaliers”.



Ne pas recommencer

Le prévenu a tenté d'expliquer ses passages à l'acte par une alcoolisation débutée depuis son licenciement, remontant à plusieurs années. A la barre, il justifie par ailleurs un mélange alcool-médicaments détonnant. “Pourtant, je suis bien mon traitement, et je me soigne”, assure-t-il.

Finalement, le tribunal l'a condamné à neuf mois de prison avec sursis, ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans. Avant de rejoindre son domicile, la présidente, Pascale Heijmeijer, lui a rappelé qu'il doit continuer de se soigner, travailler, et surtout ne pas recommencer.



