La candidate, déjà maire éphémère au début des années 2000, arrive d'une courte tête devant Joaquim Pueyo et ses 43,11 %. Si Christine Roimier se dit confiante pour le second tour dimanche 30 mars, elle devra convaincre les abstentionnistes de venir voter pour elle pour ne pas subir l'union de la gauche, symbolisée par la fusion entre Joaquim Pueyo et le candidat Front de Gauche François Tollot.