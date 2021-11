Montée du FN :"les Caennais doivent voter pour des valeurs", estime Antoine Casini (PS)

"Les Caennais doivent se rendre compte que ces élections sont une affaire de projets, mais aussi de valeurs", a déclaré sur Tendance Ouest Antoine Casini, le conseiller général du canton Caen 4, faisant référence aux scores importants réalisés par le Front National au niveau national. "Il faut choisir entre une droite de plus en plus à droite, et une gauche qui doit serrer les rangs", a-til ajouté, appelant à "défendre la République, à Caen comme ailleurs".

"Il va en effet falloir travailler ensemble", a renchéri de son côté Isabelle Attard, députée verte du Calvados. "Mais il faut aussi mettre en place de nouvelles pratiques, peut-être : l'abandon du cumul des mandats, par exemple". Philippe Duron, actuel maire de Caen, exerce plusieurs mandats et de nombreuses fonctions.