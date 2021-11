50129. Violences sur la voie publique à Cherbourg

Un homme âgé de 28 ans a été agressé sur la voie publique jeudi dernier à Cherbourg. Il a reçu des jets de bombe lacrymogène et des coups de ceinture de la part du compagnon actuel de son ex-concubine.

L’auteur de ces violences a été interpellé l’après midi même. La bombe lacrymogène et la ceinture étaient découvertes. Placé en garde à vue, l’homme âgé de 34 ans reconnaissait les faits expliquant que la victime voulait dans un premier temps en découdre et qu’il a alors fait usage de sa lacrymogène et lui a donné deux ou trois coups de ceinture. Il sera convoqué devant la justice le 16 avril.