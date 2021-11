CAEN-CHATEAUROUX (1-1) : ou quand l'arbitre décide seul du destin d'un match

Comment ne pas commencer ce compte rendu par l'épisode contesté et contestable qui sera certainement décomposé et scruté de très près par les plus hautes instances du football français ces prochains jours ? Alors que le Stade Malherbe semble parti pour s'imposer 1-0 face à Châteauroux, bien qu'évoluant à 10 contre 11 après l'expulsion de Mathieu Duhamel qui n'avait pas lieu d'être (50e), un coup-franc est accordé aux visiteurs du soir. Le temps réglementaire est écoulé. Les arrêts de jeu également.

Reste donc à tirer ce coup-franc. Nasser Chamed s'élance, frappant parfaitement le cuir qui une fois arrivé dans la surface de réparation et rabattu de la main par Christopher Maboulou. Les Caennais protestent et pestent contre la validation du but par l'arbitre. Ce dernier décide alors d'aller s'entretenir avec son assesseur. Christian Guillard décide de revenir sur sa décision et refuse le but. Cette prise de position n'est pas sans révolter le banc castelroussin. Une nouvel discusion démarre et l'arbitre finit par valider une deuxième fois le but. Le volte-face n'est pas sans rendre fous les Caennais. "On peut accepter qu'un arbitre se trompe, pas qu'il se contredise à ce point", indiquera après la partie le coach caennais, Patrice Garande.

Des caennais entreprenants

Dommage, car en cette fin de championnat, les Malherbistes ont faim de points. Très faim même parce qu’il leur faut combler un retard de six unités contracté en première partie de saison. Dans ce contexte, il était alors logique de les voir attaquer cette rencontre tambours battants en quête de l’ouverture du score. Rapidement installé dans le camps adverse, les Bleu et Rouge ne peinent guère à se créer des occasions.

Fayçal Fajr, tout d’abord croise bien sa frappe du droit, mais Landry Bonnefoi dégage du pied (3e). Puis le meneur de jeu botte un superbe coup-franc pour la tête de Jean-Jacques Pierre. Mais le gardien castelroussin d’une superbe parade en lucarne dévie le ballon sur sa transversale (6e). Les hommes de Patrice Garande ne le savent pas encore, mais ils viennent de laisser passer leurs deux plus belles occasions de la première mi-temps.

Car bien que toujours aussi entreprenants, ils peinent à se montrer aussi tranchants. Une frappe de loin de Lenny Nangis témoigne peut-être d’un certain agacement (40e)… jusqu’à ce que le ballon arrive dans les pieds de Fodé Koïta qui efface alors Kevin Afougou qui commet une faute dans la surface de réparation. Mathieu Duhamel se charge de la sentence pour son 14e but de la saison (1-0, 43e).

Au retour des vestiaires, le match repart sur les mêmes bases. Les Caennais sont dans le ton d'autant que les hommes de Jean-Louis Garcia sont contraints de laisser plus d'espace entre les lignes pour se projeter vers l'avant dans l'espoir d'égaliser. C'est alors que se produit le premier coup de théâtre de la partie quand Marvin Essor se met à se tordre de douleur, suite à un duel aérien avec Mathieu Duhamel. L'arbitre n'hésite pas et sort le rouge (50e). Malgré cette expulsion, les Caennais ont continué à faire le jeu pour préserver leur avance. Mais l'abitre semblait ce vendredi soir être leur principal adversaire.