Le QG en sursis

Le QG café concert de Mathieu Johann à Saint Lô pourra continuer d'ouvrir jusqu'a 3 heures du matin. La décision a été prise hier soir en préfécture au cours d'une réunion entre les gérants du QG et les autorités... Une autoristion de 6 mois. Une bonne nouvelle pour les fans du QG alors depuis plusieurs semaines le prefet de la Manche menacait de ne pas renouveler l'autorisation de fermeture tardive à cause des gênes sonores et de diverses interventions de police aux abords du café concerts...Le QG qui en a profité pour se mettre en conformité avec la loi en fournissant aux autorités une étude d'impact obligatoire pour ce type d'établissement depuis 1998...