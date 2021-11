50218. Travaux sur le port de plaisance de Granville pour un gain de place

La CCI centre et sud-Manche va engager des travaux de rénovation et d’aménagements dans le port de plaisance de Granville. Pour le gestionnaire des ports de Granville il s’agit d’accroître le confort des usagers et optimiser les places devenues rares.

Un nouveau ponton est en cours de création. Au total, ce sont 23 places supplémentaires qui verront le jour dans le bassin.

Ecoutez Patrick Lepelleux, en charge de la gestion du port.

23 places supplémentaires qui verront le jour dans le bassin alros que la demande est toujours plus forte.

Coûts de ses aménagements et travaux sur le port de plaisance de Granville, près d’un million d’euros d’ici à 2015, avant une évolution plus importante du port dans les années à venir.