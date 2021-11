Le deuxième volet des Caennais d'Outsiders Krew est sorti

Comme à l'issue de leur séjour à Djakarta en Indonésie l'année dernière, les deux membres d'Outsiders Krew qui ont poursuivi leurs aventures au Kenya en février dernier, ont édité un reportage d'une dizaine de minutes. Esthétiquement trés soigné et plein de couleurs, ce second opus permet de bien saisir tout l'intérêt du projet et de percevoir l'accueil qui lui a été fait dans un bidonville de Nairobi pendant un mois. A découvrir en cliquant sur le lien suivant : VOIR