Les sages-femmes en grève à Rouen

En ce jour de printemps, les sages-femmes ont décidé de se rebeller car "elles souffrent depuis plus de 30 ans d'un manque de reconnaissance, d'un manque de visibilité", explique le prospectus qu'elles distribuent aux passants.

Une dizaine était allongée toute de noir vêtue et un masque sur le visage devant la place de la Cathédrale à Rouen, et proclamait "Marisol a tué les sages-femmes".

Chronique d'une mort annoncée

Les sages-femmes revendiquent une reconnaissance de leur métier. Elles souhaiteraient notamment être reconnues comme praticien dans la prise en charge des soins primaires des femmes et des nourrissons, voudraient que leurs compétences (et leurs salaires) soient valorisés et surtout, veulent un réel statut médical.

Dans la rue, elles se sont rassemblées et ont marché pour exprimer leur désir de reconnaissance.