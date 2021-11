76540. Sorties : que faire à Rouen ce week-end ?

SPECTACLES

Les Pluriels, “créature hybride”

Existant depuis 1997, le festival des Pluriels organisé par la licence pro des métiers culturels, du management et de la culture de l’université de Rouen, se renouvelle chaque année. Conçu comme un rendez-vous pluridisciplinaire et dédié au spectacle vivant, ce festival a la vocation de sensibiliser le public le plus large possible. Cette année c’est le thème de la métamorphose qui rassemble les nombreuses démarches artistiques de ce nouvel opus. “Puisque de tradition le festival mêle de nombreuses formes artistiques, nous l’avons imaginé comme une sorte de créature hybride”, nous explique Camille Derijard de l’association Art et fac. A Rouen et dans l’agglomération, sur 3 jours, les 27 élèves de cette licence pro proposent ainsi une dizaine de rendez-vous sur trois jours : danse, théâtre de rue, musique balkanique ou graff. Un festival riche en surprise et qui ouvre une belle fenêtre sur la création.

Pratique : Du 27 au 29 mars. www.lespluriels.com

Mange ta main : un conte moderne

Avec pour thématique les enfants de divorcés, ce spectacle de marionettes utilise les contes populaires comme support pour une thérapie comique.

Pratique : Samedi 22 mars à 14h30 et 17h30. Chapelle Saint Louis à Rouen. Tarif 6€. Tél. 02 35 98 45 05

Des contes façon hip hop

Sur une musique de Paganini, la chorégraphe Laura Scozzi s’inspire des contes de notre enfance savamment détournés pour créer une échappée poétique hip hop.

Pratique : Mardi 25 mars à 20h30. Hangar 23 à Rouen. Tarifs 8 à 18€. Tél. 02 32 76 23 23

L’odyssée de la moustache.

Ali Bougheraba raconte l’émigration, la quête d’identité, le déracinement dans un show comique, tendre et enjoué : une belle leçon d’humanité proposée par Rire en Seine.

Pratique : Jeudi 27 mars à 20h. Théâtre de Duclair. Tarifs 12 à 15€. 09 83 46 07 43

Le retour d'une star de l'humour

Après 8 ans d’absence sur les scènes de France, plus vive et échauffée que jamais, l’humoriste fait un retour très attendue. Dans son nouveau spectable, “Robin Revient - Tsoin Tsoin”, la comédienne, aujourd’hui âgée de 58 ans se dévoile autrement, passant de l’émotion au rire avec aisance. Débutée en septembre, la tournée a déjà séduit le public. Après plusieurs années mouvementées côté privé, Muriel Robin évoque cette fois-ci son enfance, ses parents, et même l’Alzheimer de sa mère, maladie avec laquelle elle parvient à faire rire, sans méchanceté, évidemment. Un doux-amer abouti, entre humour et nostalgie, et une manière de redécouvrir l’humoriste sous une nouvelle facette, encore plus attachante. “Intensément drôle”, écrit Paris-Match. “On sent surtout que le public lui a manqué”.

Pratique : Mardi 25 mars à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 35 à 55€. Infos et réservations sur www.citylive.fr

Clockwork, du monstrueux au sublime

Grâce à la parfaite synchronisation de leurs corps, les 3 interprètes-jongleurs de cette partition chorégraphique se transforment en d’étranges créatures hybrides.

Pratique : Du vendredi 21 au dimanche 23 mars. Cirque-Théâtre d’Elbeuf. Tarifs 5 à 15€. Tél 02 32 13 10 50

Métamorphosis à Chaillot

Kirill Serebrennikov et David Bobée s’inspirent d’Ovide pour créer, avec la complicité des acteurs du Studio 7 de Moscou, un spectacle d’une incroyable modernité.

Pratique : Vendredi 21, navette à 17h30 du Théâtre de la Foudre pour Chaillot. Tarif 25€. Tél. 02 35 03 29 78

EXPOSITIONS

La ville japonaise s’expose à Rouen

Dans le cadre du mois de l’architecture, la Maison de l’Architecture Haute-Normandie propose l’exposition évènement Mangapolis : la ville japonaise contemporaine dans le manga. A travers une sélection d’environ 200 planches tirées des œuvres de 40 auteurs, l’exposition dresse le portrait de la ville japonaise. Contrairement à nos héros bédéesques européens, c’est souvent dans un Tokyo plus vrai que nature qu’évoluent les personnages de manga. Métro aérien, galeries commerçantes souterraines et combini, tout ce qui rend la ville japonaise si particulière est exposé et expliqué. Le visiteur pourra se perdre dans le plan géant du métro de Tokyo affiché au mur et expérimenter le sol instable d’une terre régulièrement sécouée par les séismes.

Pratique : Maison de l’architecture, 111 bd de l’Yser, Rouen. Entrée gratuite. Jusqu’au 21 mai. Lundi au vendredi 9h-12h30 et 14h-17h30. Les samedis de mars 10h-12h et 15h-18h30.





H2O aime les petites bébêtes

Le hangar ludique et pédagogique de la Crea, H2O, lance samedi 22 mars sa nouvelle exposition, "Bestioles à domicile", dédiée aux insectes de notre quotidien.

Pratique : A partir du samedi 22 mars. A partir de 7 ans. Ouvert du mardi au dimanche. Tarifs 2,50 / 3€.

Les débuts de la fécondation in-vitro

Dans le cadre de l’exposition sur les quintuplés Dionne, l’association des amis du musée Flaubert propose une conférence sur l’histoire de la F.I.V. animée par le Dr Jacques Villière, pionnier rouennais dans le domaine.

Pratique : Samedi 22 mars à 14h30. Musée Flaubert à Rouen. Tarifs 3 à 5€. Tél. 02 35 15 59 95

World Trade Center.

Pour le mois de l’architecture, le Pôle régional des savoirs accueille une exposition sur le projet architectural de grande ampleur né au lendemain de la chute des deux tours.

Pratique : Jusqu’au 31 mars. Du lundi au vendredi 8 à 18h. Chapelle du Pôle régional des savoirs à Rouen. Entrée libre. Infos sur www.mdahn.fr

Espace modulable au 180.

La galerie d’art contemporain de la ville propose à trois plasticiennes un jeu formel dans le cadre de l’opération Modules étranges. Julie Tocqueville, Julie Savoye et Britt Sprogis, toutes issues de l’école des Beaux-arts de Rouen, transfigurent successivement l’espace de la galerie.

Pratique : Jusqu’au 27 avril. Ouvert du mardi au dimanche de 14 à 19h. Le 180 à Rouen. Entrée gratuite. Renseignements au 02 32 08 13 90

CONCERTS

Agathe Iracema au Chat Vert

La jeune brésilienne met son énergie et sa souplesse vocale au service de standards jazz et bossa nova. Du charme de l’élégance et du talent !

Pratique : Samedi 22 mars à 21h. Le Chat Vert à Rouen. Tarifs 25€ ou 2 places pour 25 € en pré-réservation.

L’obscure clarté de Bess

Ce groupe né en 2010 à Perpignan dévoilera mercredi son album : un bijou en subtil contraste de mélancolie et d’espoir. La tournée acoustique qui commence est jalonnée par la sortie régionale du CD à chaque étape, en attente de la sortie nationale. Le groupe, qui s’inscrit dans la tradition pop anglaise – Bess signifie British Essence –, est amateur de nouvelles technologies. En effet, Guillaume Fanchon, leader du groupe, utilise sur scène son smartphone. “Avec Mathieu Tarbourieh, le guitariste, j’explore les potentialités des applications et j’ajoute des effets pour teinter les morceaux en fonction de l’émotion que je veux transmettre”, explique t-il. Les contrastes ne lui font pas peur, c’est pourquoi il aime chanter des histoires mélancoliques sur des airs enjoués. Des morceaux nuancés, comme la vie elle-même.

Pratique : Mercredi 26 mars à 17h, showcase à la Fnac de Rouen. A 22 h, concert au Saxo à Rouen. Entrée libre. www.noomiz.com/bess

Amélie Affagard au Crooner

La chanteuse rouennaise partagera le plateau avec le Havrais Gilles Adam pour une soirée chanson à texte. Soutenue par la bibliothèque Le Rêve de l’escalier, Amélie offrira à une personne de son choix dans le public un cadeau surprise d’une valeur de 300 €.

Pratique : Jeudi 27 mars à 20h30. Le Crooner à Rouen. Tarif 8€. Réservation au 06 82 03 05 18.

Stromae complet

Pour sa tournée nationale, Stromae s’arrête à Rouen. Avec des places allant de 34 à 44 euros, le spectacle affiche complet. Entre rap, electro et chanson, c’est le succès de l’année.

Pratique : Samedi 22 mars à 20h. Zenith de Rouen, Grand Quevilly. Complet.

Le reggae roots de Clinton Fearon

L’ex bassiste des Gladiators mène depuis 1987 une brillante carrière solo. Il s’illustre par son goût pour les mélodies fidèles au reggae traditionnel.

Pratique : Jeudi 27 mars à 20h. Le 106 à Rouen. Tarifs de 6 à 22€. www.le106.com

Paolo Fresu, la technique et l’émotion

Le jazzman sarde Paolo Fresu est aussi prolifique que talentueux. Adepte des échanges musicaux interculturels et audacieux en duo ou en trio, Paolo Fresu est également un jazzman puriste qui s’inscrit dans la lignée des maîtres Chet Baker ou Miles Davis. Récompensé par de très nombreux prix de jazz en France et en Italie, Paolo Fresu trouve avec élégance l’équilibre parfait entre la technique et l’émotion. Son instrument, prolongement de son âme, résonne avec clarté et transporte. Sans jamais faillir, l’artiste parcourt le répertoire jazz avec une étonnante facilité dans une élégante nonchalance. Ses compositions personnelles et notamment son dernier album enregistré avec son quartet, Desertico, révèlent une sensibilité hors norme. C’est avec un grand naturel qu’il diffuse, en maître, émotions et frissons.

Pratique : Vendredi 21 mars à 20h30. Le Rive Gauche à Saint-Etienne-du-Rouvray. Tarifs 15 à 25€. Tél. 02 32 91 94 94

ATELIERS

Du pain chez Corneille

Pour célébrer l’arrivée du printemps, des animateurs mettent la main à la pâte et propose de découvrir les méthodes de cuisson au four traditionnel.

Pratique : Dimanche 23 mars à partir de 14h. Musée Corneille à Petit-Couronne. Gratuit. Tél. 02 35 68 13 89

Semaine culturelle russe

La MJC organise pour la 19e année consécutive une semaine dédiée à la culture russe sous toutes ses formes : cuisine, peinture traditionnelle, artisanat, cinéma, littérature et histoire...

Pratique : Du 22 au 29 mars. du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-19h. MJC Grieu à Rouen. Tél. 02 35 71 94 76