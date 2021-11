14118. Le sport à Caen : les sept candidats confrontent leur point de vue

Aussi, depuis deux saisons, le nombre de licenciés de football, sport demeurant le plus pratiqué à Caen, baisse, tout comme l’affluence au stade Michel d’Ornano, lors des matchs de Ligue 2 de Malherbe, l’enceinte étant rarement remplie à plus du tiers de sa capacité. D’autres disciplines sont apparues ou suscitent un engouement nouveau comme le basket ou le handball. Comment appréhender ces changements ? Enfin, comment rendre le sport accessible à tous les Caennais ?

Etienne Adam - Alternative à Gauche

“Le milieu associatif sportif doit avoir les moyens de vivre et de se développer. Le sport concerne bien sûr les jeunes, mais aussi les moins jeunes, avec un impact positif sur la santé. Notre objectif est que tous les enfants qui le souhaitent, puissent faire du sport, sans que ce soit nécessairement du sport de compétition. La pratique du sport loisir est à défendre. Chez les Caennais les plus modestes, plus personne ne part en vacances. Et pendant les périodes de congés, nous disposons de bâtiments scolaires qui restent fermés. Ouvrons-les pour proposer des pratiques sportives encadrées par des animateurs, aux jeunes des quartiers, ce qui les détournera, en partie, de la petite délinquance. Quant aux clubs d’élite, ou devrait-on plutôt dire aux entreprises sportives, je ne suis pas sûr qu’elles échapperont à la crise. Qui peut aujourd’hui concurrencer le Qatar ? Ce ne sera pas une priorité de notre mandat, tant de gymnases et autres terrains de sport ayant besoin de travaux pour être remis au goût du jour.”

Joël Bruneau - Union pour un mouvement populaire

“La mission de la collectivité vis-à-vis de nos équipes de haut niveau, ce n’est pas uniquement être pourvoyeur de subventions, mais c’est de mettre à disposition des outils pour bâtir un modèle économique pérenne. La reconstruction d’un Palais des sports qui réponde aux besoins des équipes, avec une jauge “public” de 4 000 personnes, permettrait par exemple d’accueillir des partenaires privés. Le soutien financier à nos clubs doit être davantage fait en fonction de critères objectifs, discutés au préalable : le nombre de licenciés, le niveau de pratique, la qualité de la formation, le public accueilli par le club... Quand on veut favoriser l’accès au sport à tous, il est facile de mettre en place une sorte de “passeport découverte” pour les jeunes en lien avec les associations. Nous voulons créer un “club des olympiques” unissant la Ville et des entreprises locales pour soutenir les meilleurs sportifs amateurs. Enfin, nous devons promouvoir la pratique sportive en dehors des clubs avec des lieux d’activité physiques dédiés, comme des parcours santé plus explicites.”



Pierre Casevitz - Lutte ouvrière

“Il y a évidement un monde entre les têtes d’affiche, qui reçoivent tout un tas de subventions, et les associations plus locales. Mais moi, le sport, cela me donne confiance en l’avenir. Les associations sportives ont peu de moyens mais cela fonctionne très bien grâce au bénévolat, au dévouement des gens. Pour moi, c’est la preuve que lorsque la population organise les choses, que ce soit les retraités qui sont très impliqués ou les salariés sur leur temps libre, cela va dans l’intérêt collectif. Moi, je suis communiste. Je crois à une société où tout ne fonctionnera pas pour le profit. Quand je vois le succès qu’enregistre les associations sportives, grâce à l’implication individuelle, cela me donne confiance. Et concernant les têtes d’affiche, je trouve que les salariés de GDE ont bien raison de se mobilier les soirs de match du Stade Malherbe. C’est une entreprise qui licencie et qui fait du chantage à l’emploi. Par contre, pour être présent sur les maillots des joueurs, là, il y a de l’argent ! Le sport est devenu un business et cela pollue un peu tout”.

Philippe Chapron - Front National

“En réalisant notre enquête sur le sport à Caen, nous nous sommes rendus compte que les gymnases et complexes sportifs de la ville sont nombreux à connaître des problèmes. Au moins 15 structures sont déglinguées, obsolètes et sont utilisées à tout ce qu’on veut, sauf faire du sport. Des travaux sont donc à prévoir et il sera nécessaire de réorganiser les personnels municipaux qui s’en occuperont. Il faudra prévoir des logements de fonction, les complexes sportifs nécessitant une large amplitude horaire. Nous fermerons certaines structures qui ne servent aujourd’hui quasiment à rien, afin de recentrer sur une quinzaine de sites plusieurs activités sportives. L’intérêt de les regrouper, c’est aussi pour les pratiquants de pouvoir faire plusieurs sports, sans à voir à se déplacer partout. Ce sera très pratique pour les familles qui n’auront besoin que d’aller en un lieu pour proposer à leurs enfants tout un tas de disciplines. Quant au sport de haut niveau à Caen, il est suffisamment soutenu. Je ne suis pas convaincu des retombées qu’on veut bien lui prêter.”



Philippe Duron - Union PS/PCF/PRG/MRC

“Au cours de notre mandat, nous avons fait beaucoup pour le sport. Nous avons rééquilibré les subventions du haut niveau au profit du sport amateur. Il y en avait besoin. Nous avons aussi fait un important diagnostic sur les équipements et prévu un plan de rénovation de 30 millions d’euros car beaucoup d’endroits étaient vieillissants. Nous en avons fait aujourd’hui le tiers. Nous ferons le second lors de notre prochain mandat. Nous continuerons à développer les terrains synthétiques, à rénover des vestiaires et surtout, nous avons le projet de faire une salle de glisse à Caen. L’équipement du stade Hélitas n’est pas suffisant. Et surtout, parfois, souvent, il pleut ! C’est donc un engagement que je prends. Enfin, je veux lancer une réflexion avec l’agglomération pour savoir si le sport de haut niveau ne devrait pas devenir une compétence de Caen la mer. Le public qui va voir un match de foot au Stade Malherbe ou un match de basket des filles de Mondeville est un public d’agglomération. N’aurions-nous pas intérêt à mutualiser nos forces ?”



Rudy L'Orphelin - Europe écologie les Verts

“A Caen, les clubs et licenciés sont nombreux, les équipements également. La pratique sportive a évolué : elle est plus spontanée et plus diverse. Nous devons répondre à ces nouvelles attentes, liées aujourd’hui à la recherche de bien-être et de la santé. Le sport, c’est écologiste ! C’est prendre soin de soi, souvent de façon conviviale, et une forme d’émancipation et de rencontre avec les autres. Le sport professionnel doit continuer à être soutenu, et il importe aussi de valoriser davantage le sport amateur. Nous voulons ouvrir des créneaux dans tous les équipements sportifs de la ville, y compris scolaires, adapter l’aménagement des espaces publics (panneaux de basket, terrains de foot, parcours de jogging...). Nous lancerons également un plan de soutien aux sports émergents (bike polo, roller derby, sports de rue...). Nous ouvrirons une piscine naturelle sur les bords de l’Orne durant l’été. Nous créerons un accès au sport sur ordonnance, pour que les personnes qui en ont un besoin sanitaire bénéficient d’une pratique régulière.”



Sonia de la Provôté - Union UDI/Modem

“Le sport est une force pour la ville mais aussi un vecteur de valeurs et de cohésion sociale. Si je suis élue, la politique sportive sera un élément majeur de notre projet. Je serais très attentive à ce que le sport continue d’être présent dans tous les quartiers. Je souhaite d’ailleurs qu’il y ait une plus grande transparence et une plus grande cohérence dans l’attribution des subventions. Je veux aussi valoriser le sport féminin dans la ville car cela marque une égalité qui n’est pas que dans les têtes. Enfin, le sport, c’est surtout l’événementiel sportif. Je souhaite mettre en place un rendez-vous mensuel d’importance autour du sport. Il y a déjà les Courants de la Liberté, l’Open de tennis, le BMX Indoor... Il faut créer des événements autour du basket, du hand etc. Sur les équipements, il faut continuer la mise à niveau et rationaliser. Il y a une grosse demande sur des lieux d’entraînement commun. Enfin, il manque un palais des sports à Caen. Il va falloir être très innovant pour le financer. Pour l’instant, nous n’avons pas les moyens. Mais cela reste un objectif prioritaire”.