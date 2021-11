Maringotes du Mont : Veolia Transdev menacée de pénalités

Le début de la saison touristique approche, et les chevaux ne sont toujours pas de retour au Mont-Saint-Michel. Depuis le 9 décembre 2013, le propriétaire des bêtes n'a plus présenté ses chevaux et un contentieux judiciaire l'oppose à Veolia Transdev, société chargée du transport sur le site du Mont.

500 euros par jour

Pour la troisième fois, le dossier a été renvoyé à une date ultérieure, lundi 18 mars, par le tribunal de commerce de Paris. L'audience pourrait se tenir vendredi 21 mars. Dans le même temps, le syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel annonce que des pénalités financières à hauteur de 500 euros par jour pèsent sur la Veolia Transdev. "Ces pénalités viendront s'ajouter à celles déjà versées par Transdev en 2012 et 2013, pour un montant global de 1,27 million" d'euros, indique dans un communiqué le syndicat mixte.

27 300 touristes dans les maringotes

Depuis le 28 avril 2012, les automobilistes sont contraints de stationner sur des parkings, à environ 2 km du Rocher. La filiale de Veolia est chargée du parking payant et de l'acheminement des touristes en leur proposant au choix des bus gratuits ou des navettes tractées par des chevaux, payantes. Ce service a déjà été lancé avec un an de retard, avec des maringotes de capacité d'accueil deux fois inférieure à celle prévue. 27 330 touristes ont choisi ce moyen de transport entre juin et décembre 2013.