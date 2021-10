Le SM Caen dans la dernière ligne droite

La multiplication des entraînements à huis clos ces derniers jours attestent du sérieux des temps qui courent. Fini le foncier, place désormais aux exercices devant le but. 'Maintenant on accentue sur la vivacité et la vitesse pour avoir plus de percussion individuellement. Ce sont les derniers réglages avant le championnat”, soulignait le meneur de jeu malherbiste, Benjamin Nivet, à la sortie de l'entraînement hier, mardi 27 juillet.



Soigner la défense

Et il reste encore beaucoup de choses à régler, surtout sur le plan défensif. En témoignent les sept buts inscrits lors des trois sorties amicales de juillet. Contre Boulogne-sur-Mer (Ligue 2, 2-2) à Granville, vendredi 23 juillet, le portier Alexis Thébaux est allé chercher le ballon au fond de ses filets à deux reprises. Dur à digérer pour des joueurs qui savent qu'en Ligue 1, la moindre erreur défensive se paiera très chère. A la décharge des défenseurs bas-normands, le coach Franck Dumas n'a eu de cesse de remanier son arrière-garde au cours des trois premiers matchs amicaux. Il cherchait certainement à offrir du temps de jeu à chacun, plus qu'à établir une défense type.



Les Caennais ont cependant montré de belles ressources morales contre Boulogne, puisque par deux fois, ils sont revenus au score. L'intéressante adaptation des deux nouvelles recrues sur les ailes, Romain Hamouma (Laval) et Yohan Mollo (Monaco) est également à mettre au rang des bonnes nouvelles. En revanche, en l'absence devant de Youssef El-Arabi laissé au repos contre Boulogne, Malherbe a peut-être déjà montré ses limites sur le front de l'attaque. Le match de ce samedi 31 juillet à Ouistreham (18h) contre Rennes sera l'occasion “de se rapprocher le plus possible de la compétition et forcément de monter en puissance”, assure Benjamin Nivet.



Maxence Gorréguès

Bonue audio : le Caennais Benjamin Nivet présente l'enjeu de la rencontre amicale contre Rennes.