Cet homme reprend la chanson "Let It Go" en imitant les personnages Disney

Il s'appelle Brian Hull et il sait reproduire 21 voix des personnages du monde Disney et Pixar. Pour mettre en lumière son talent aux yeux du monde il s'est filmé dans un studio d'enregistrement en train de reprendre la célèbre chanson "Let It Go".

Il n'a pas fait ça seulement pour la gloire mais aussi pour tenter d'empocher la carte cadeau de 100 dollars mise en jeu par Disney. Nous n'en savons pas d'avantage en revanche le buzz s'est installé puisqu'aujourd'hui la vidéo approche les 5 000 000 de vues sur YouTube.