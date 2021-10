Hérouville : 12 810 circulaires à envoyer d'ici mercredi

Le travail est propre et méticuleux ! Bernadette qui s'occupe de la pesée doit s'assurer que "l'enveloppe pèse entre 54 et 56 grammes. Un peu plus et il y a trop de documents. Un peu moins et il en manque!. Les électeurs caennais recevront quant à eux les documents préparés par les travailleurs des ESAT de Colombelles et Saint-André-sur-Orne.