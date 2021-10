Rouen : top départ pour la Semaine des mathématiques

Trois actions seront organisées tout au long de cette semaine :

- Chaque année sont organisées les épreuves des Olympiades de mathématiques pour les classes de première durant la Semaine des mathématiques. Elles se dérouleront dans la matinée du mercredi 19 mars (début des épreuves à 9h00). Cette année, 543 élèves participeront à ce concours à travers 33 lycées de l’académie.

- Le rallye IREM organisé par les Instituts de Recherche sur l'enseignement des mathématiques (IREM) de Rouen et de Toulouse, propose des épreuves pour trois niveaux : les élèves de CM2 et de 6ème ainsi que les enfants de l’École à l’hôpital (CHU de Rouen) ;les élèves de 3ème et de 2nde (générales et professionnelles) ; les élèves de terminale et les étudiants post-bac.

- En partenariat avec les universités du Havre et de Rouen, sont organisées trois conférences suivies d'un débat, pour les élèves de première S. Le débat de Rouen se déroulera le jeudi 20 mars à 14h à l'Université de Rouen (site du Madrillet). Au cours de cette rencontre seront présentés aux élèves le site universitaire, les formations scientifiques, une conférence mathématique sur un thème d'actualité ainsi qu'une table ronde avec trois jeunes professionnels formés par les départements mathématiques des universités de l’académie.