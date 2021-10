La nouvelle maison de la vie associative à Alençon

La presse a eu le privilège de la visiter, ce lundi 17 mars. Les travaux sur ce projet ont débuté en 2011 et l'investissement est de 2,4 millions d'euros. Les associations locales y cohabiteront en temps partagé. On y trouve au rez-de-chaussée: l'administration, une cafétéria, un local fax/photocopie, un local multimédia, un espace ressource, 5 salles de réunion, 4 salles de permanence, et une salle de conférence de 102 places. 8 bureaux partagés sont situés au 1er étage.

Les syndicats et partis politiques qui occupent également l'actuelle antique maisons des associations, vont eux migrer vers l'espace Pyramide.