Tifayne avait fait impression avec sa reprise de "Teardrops" et Mamido avait séduit Jenifer avec son interprétation de "Halo" de Beyonce. A l’issue de cette joute vocale, l’une d’entre elles sortira gagnante de cette battle et continuera aux côtés de Garou. Vous verrez deux lionnes enflammées le plateau de The Voice avec un titre de Chaka Khan "I’m Every Woman".

The Voice : Mamido VS Tifayne, duel de tigresses sur "I'm Every Woman" (Chaka Khan)