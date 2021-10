La foire de Rouen ouvrira ses portes le 28 mars

Il faut dire que la foire installée tant en extérieur qu’en intérieur sous les hangars (soit 42 000 m2 d’exposition au total) accueille de nombreux exposants (650 attendus pour cette édition), offrant ainsi une offre diversifiée et renouvelée chaque année.

Maison et habitat

Les activités en lien avec la maison et l’habitat restent les plus représentées. On y découvre les tendances du moment, des idées créatives pour le confort domestique mais aussi des conseils judicieux en termes de construction ou de rénovation.

Dans ce domaine, l’invité de marque sera Frédérick Tran, architecte d’intérieur parisien qui proposera ses conseils éclairés. Dans ce gigantesque marché qu’est la foire, les gourmands bien sûr trouveront leur compte et seront sans doute surpris par des démarches originales telles que celle du Croc en bus, bus anglais transformé en espace de restauration dédiée au slow food – un mouvement moderne en réaction au fast-food.

Dans un même temps, les savoir-faires culinaires plus traditionnels- artisanaux et régionaux- seront comme à l’accoutumée valorisés dans l’espace dédié aux arts de la table. Avec la plus grande offre de camping-car de la région (1 ha leur est consacré) la foire constitue aussi une invitation au voyage.

Le secteur consacré à l’artisanat du monde nous invite à découvrir les traditions de contrées lointaines, de l’Asie à l’Amérique du sud et de l’Océanie à l’Afrique et, au cœur de la foire, se trouve l’exposition phare dédiée à New-York.

New-York

Afin d’enrichir ce rendez-vous populaire par une note culturelle, celle-ci nous invite à découvrir l’histoire de la grosse pomme, évoquant les vagues d’immigrants accueillis à Ellis Island, la naissance de la statue de la liberté, les échanges par voies maritimes avec l’Europe et l’industrie automobile à travers une foule d’objets chinés par des passionnés et des reconstitutions troublantes. En plus de cette exposition qui, à n’en pas douter, séduira les curieux, de nombreuses animations seront proposées quotidiennement.

Ainsi le 31 mars sera dédié aux femmes, l’entrée leur sera offerte et elles pourront être dorlotée tout au long de la journée entre séances de relooking, de maquillage, de manucure, massage ou coiffure sur les stands qui leur seront consacrés. Pour ne pas faire de jaloux, les hommes aussi auront leur journée le 3 avril : une nouveauté. Ce programme varié propose également une journée sur la thématique médiévale, un autre consacrée aux enfants, aux loisirs créatifs, à la ferme et la nature etc… des animations ludiques qui permettent ainsi de varier l’ambiance et de profiter différemment de la foire d’un jour à l’autre.

Pratique. Du 28 mars au 6 avril. Tous les jours de 10 à 20h, sauf le dernier jour 10-19h. Trois soirées nocturnes : 29 mars, 4 et 5 avril. Entrée gratuite pour le nocturne du 4 avril si vous venez déguisé en personnage de BD américaine. Au parc expo de Rouen. Tarifs 1€ pour les 12-17 ans/ 6,9€ en tarif plein.