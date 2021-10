Sortir dans le Calvados : lundi 17 mars

Si vous avez l'âme d'un cinéaste et que vous souhaitez exposer votre talent en public, participez au forum vidéo organisé par l'association de la petite marchande de film. La prochaine projection c'est ce lundi soir à partir de 20h00 à la fermeture eclair à Caen.



Le Salon des Métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration se déroule ce lundi après-midi au C.I.D de Deauville de 14h à 18h.

Il a pour objectifs de :

• mieux faire connaître le secteur de l’hôtellerie restauration

• mettre en relation les professionnels avec les demandeurs d’emploi

• présenter les diverses formations ouvertes à tous



Il est gratuit et ouvert aux demandeurs d’emploi, aux salariés déjà en poste, aux employeurs.



