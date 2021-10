Caen-Nîmes : la victoire et rien d'autre

"Il faut faire le plein, c’est une certitude.” Le coach Patrice Garande ne se perd pas en mathématiques et autres calculs au moment d’évoquer les deux prochaines rencontres de son équipe. Car malgré le bon match au Havre (1-1), vendredi 7 mars, Caen a encore laissé deux points s’envoler et peine à faire son retard sur les équipes du podium.

Nîmes tombe à pic

Face à Nîmes, vendredi 14 mars, et Châteauroux une semaine plus tard, Caen ne vise rien d’autre que le six sur six. Les Malherbistes, cinquièmes à un point de Niort, ont tout intérêt à se concentrer sur leur football. “J’ai dit il y a 15 jours, qu’il allait se passer des choses au cours des quatre matchs qui arrivaient”, rappelle Patrice Garande. Le SMC reste à trois points du podium. La réception de Nîmes, samedi 15 mars à 20h au stade Michel d’Ornano changera-t-elle la donne ?

Les Normands sont en droit de l’escompter puisque leur prochain adversaire pointe au seizième rang du classement à égalité de points avec le premier relégable. Après une belle série de cinq matchs sans défaite, qui leur avait permis de s’extraire de la zone rouge, les Crocodiles gardois restent sur une défaite douloureuse à Clermont (1-0).

CAEN-NIMES, un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com à partir de 19h45.