La première manche de la Route de l'Ouest, qui en compte 4, sera disputée dimanche 16 mars sur 81 km, entre Nonant-le-Pin et le Merlerault, avec à gravir les côtes d'Exmes, Orgères, et Echauffour. C'est la 3e édition de cette épreuve féminine, qui réunira une soixantaine de concurrentes venues de Normandie, Pays de la Loire, Bretagne, et Poitou-Charentes.